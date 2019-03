Iúdica a Duggan en el debate por el video de Cristina: "¡No seas irrespetuoso!"

"Mi hija, Florencia, producto de la persecuciテウn feroz a la que fue sometida, empezテウ, hace ya un tiempo, a tener severos problemas de salud. El brutal estrテゥs que sufriテウ devastテウ su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociaciテウn ilテュcita el mismo dテュa que muriテウ su padre", dijo con la voz quebrada. Les pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo pero no con ella, no mテ。s con ella", indicテウ la ex presidenta, imputada en varias causas judiciales, en el video que difundiテウ.