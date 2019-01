Isabel Macedo volvió a disparar sobre el Colectivo Actrices Argentinas

Thelma Fardin, que denunció haber sido violada por Juan Darthés cuando era menor de edad, más de 25 ctrices Argentinas denunciaron públicamente al actor. El 11 de diciembre, en una acción conjunta en apoyo a, que denunció haber sido violada porcuando era menor de edad, más de 25denunciaron públicamente al actor.

Sobre este tema, Isabel Macedo, quien ya le había dado la espalda al mencionado colectivo Actrices Argentinas, volvió a diferenciarse del movimiento organizado por sus colegas artistas.

"Yo solamente dije algo que pienso en una entrevista. No me interesa ocupar ese lugar porque tampoco me creo que soy una generadora de opinión. Solo dije que no estoy de acuerdo con las formas porque me parece que cada caso es único y todas las cosas que pasan debería ser tratado como única", expresó en "Intrusos".

"Nada que le pase a una mujer es igual a lo que le pasó a otra. Que la experiencia que vive una persona no es la misma que otra porque no tiene el mismo pasado. Nadie tiene la misa vida que otro", manifestó la actriz.

Y agregó convencida: "Entonces no me parece que los temas deban ser tratados como si fueran todo lo mismo".

"Tampoco lo pienso esto como algo que me va a limitar a decir lo que pienso", reflexionó luego.

Finalmente, Isabel negó alguna vez haber experimentado abuso de poder por parte de un hombre: "No me pasó algo que recuerde. Sí la diferencia de sueldo, pero no un abuso de poder".

