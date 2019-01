Salta Juan Manuel Urtubey, marido de la actriz Isabel Macedo, confirmó que será candidato a presidente por Alternativa Federal, el espacio que comparte junto a Sergio Massa, y no descartó competir en unas PASO con él. El gobernador de, marido de la actrizconfirmó que será candidato a presidente por Alternativa Federal, el espacio que comparte junto a Sergio Massa, y no descartó competir en unas PASO con él.

"Voy a ser candidato a presidente porque para salir de la crisis tenemos que salir de la grieta que nos ofrecen Macri y Cristina", aseguró el gobernador, y sostuvo que "el escenario más probable" es que dispute las elecciones primarias del 11 de agosto con Massa.





"salir de la grieta e ir a un gobierno de unidad nacional" ,y agregó: "Necesitamos construir una Argentina desarrollista donde la producción y el trabajo sean el eje de la política pública y no variables que se acomoden según la macroeconomía". En ese sentido, consideró que tanto él como el líder del Frente Renovador piensan que es necesario,y agregó:





No obstante, se diferenció de su par al destacar su gestión en la provincia de Salta. "Vengo gobernando una provincia desde hace mucho tiempo y he planteado un modelo de país mucho más federal", mientras que al ex intendente de Tigre le falta una mirada federal "por origen, naturalmente".





"Estoy proponiendo un sistema parlamentario con un jefe de Gabinete designado y removido por el Congreso", contó Urtubey.





Cabe recordar que Macedo y Urtubey se casaron en septiembre de 2016 y son padres de Belita.