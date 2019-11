Irónicas respuestas de Farro luego de que la denunciaran de haberse ido de viaje con un productor

Evelyn Santichia, la novia Daniel Picone el productor de la próxima obra de Mónica Farro, denunció que la vedette se fue de viaje con su pareja a México. La mujer afirmó que se enteró por las redes de que estaban juntos allá, le advirtió al marido de Farro, Leandro Herrera, de que le estaban siendo infieles a ambos.

“Yo estaba en las redes y vi que Farro estaba en Cancún. Él no me confirmó en qué hotel iba a estar, ni me mandaba fotos de nada, y yo descubrí que estaban juntos porque están en el mismo hotel, viajaron el mismo día, fueron el mismo día a la Basílica de la virgen de Guadalupe”, dijo Evelyn a "Intrusos", América.

Mónica desmintió todo, contó que si estaba con Picone y que su marido estaba al tanto. Además, dijo que su viaje -tanto como el del productor- fue para visitar la imagen de la Virgen.

Pero la cosa no quedó allí, con mucha ironía la vedette siguió el tema en sus redes. “Acá muy feliz con mi vida... los problemas ajenos son ajenos, gracias”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Luego, Mónica publicó una foto de ella bronceándose al sol y grabó un video respondiéndole directamente a Evelyn en el que se muestra comiendo en un restaurante rodeada de mucha gente y no solo de cinco personas, como dijo la novia del productor que le había dicho su pareja.

“Es un dormido (por Leandro). Cree que su mujer está con otras cinco personas en México, que viajaron por negocios”, había dicho la novia del empresario.

Farro y su marido también tuvieron un intercambio en las redes como para despejar todas las dudas de que está mal con su pareja, aunque hace unos días admitieron atravesar una crisis a dos meses de haberse casado. Leandro le mandó una foto de él en la cama, con la inscripción: “Acá estoy re dormido. Esperando que vengas a mi camita mi vida”, escribió el personal trainer.