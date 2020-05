La irónica respuesta de Marcelo Tinelli a Hernán Lombardi: "Es un honor que..."

A partir de que se supo del espionaje ilegal que realizó el gobierno de Mauricio Macri por medio de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, a periodistas, figuras del mundo del espectáculo, empresarios, sindicalistas y políticos de la oposición sino también a funcionarios de sus propias filas, Marcelo Tinelli salió a contestarles de forma irónica desde las redes.

“Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede”, ironizó el conductor con la frase de la campaña del gobierno macrista.

Además, el conductor que es víctima de ataques de los “trolls” macristas se preguntó quién les paga hoy para continuar con los señalamientos en las redes.

A partir de esto, Hernán Lombardi -ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri- le respondió desde el ciclo de Luis Novaresio, "Novaresio 910", de radio La Red 910.

Lombardi dio a entender que las declaraciones de Tinelli buscan distraer la atención de lo que realmente está pasando con la salud y la economía.

"La crisis se está profundizando y cuando estas cosas pasan, la economía se pone insostenible. Ahí aparecen las bombas de distracción. Acá hay elementos de distracción para que discutamos otra cosa, pero como la crisis es tan fuerte, ese objetivo no se consigue. Entonces aparece Tinelli, pueden aparecer mercenarios de todo tipo, a los que les dicen ‘hablá de esto para distraer la atención de lo que nos pasa’”, respondió el ex funcionario macrista.

“El gobierno a veces se encierra sobre sí mismo y cuando se ven apretados van al ataque. Es muy raro que alguien de repente salga a hablar así”, dijo sobre los posteos del conductor.

“Estamos en una situación dificilísima, peligran muchas cosas en la Argentina. Acá todos tenemos que poner el hombro para ayudar a pensar diferente y no que alguien tiene el monopolio de la palabra. Estos globos de ensayo son tan obvios que me dan vergüenza. En un mundo general, la articulación de cómo se dicen las cosas (en referencia a los tuit de Tinelli) es una falta a la verdad”, aseguró y agregó: “De repente se aviva Tinelli de que se perseguía a los que pensaban distinto. ¿A él se lo persiguió por pensar distinto? ¿Se sintió perseguido? ¿Por qué no lo dijo en su momento? No lo dijo porque no es así”, fundamentó.

Además, el ex funcionario alertó: “Estos ataques se van a recrudecer en las próximas semanas para intentar disimular la gravedad de la situación. Pero no hay que entrar en esas peleas, sino en aportar ideas para salir de este tremendo kilombo en el que estamos”.

En este marco, Tinelli recogió el guante y le contestó con ironía al ex funcionario de Macri: "Es un honor que uno de los mejores funcionarios que tuvo el Estado Nacional,pagado por todos nosotros,y que integró gabinetes de dos de los gobiernos más maravillosos de la historia,como los de De la Rúa y Macri, diga esto de mi. Gracias @herlombardi. Existen los #MercenariosM?".