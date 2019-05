"Intratables" tuvo el duro relato de Susana, mamá de Gonzalo, una de las víctimas del gatillo fácil en San Miguel del Monte

"Intratables" con Fabián Doman dejó la política de lado y tuvo uno de los testimonios más fuertes y duros: el caso de gatillo fácil que terminó con la vida de 4 adolescentes en San Miguel de Monte. condejó la política de lado y tuvo uno de los testimonios más fuertes y duros: el caso de gatillo fácil que terminó con la vida de 4 adolescentes en





Susana Ríos, mamá de Gonzalo, viajó para estar en el programa y pedir justicia por los cuatro muertos y por Rocío, una de las sobrevivientes que lucha entre la vida y la muerte.





"Esto es un multihomicidio agravado", dijo la abogada de Susana ante el hecho claro donde 7 policías ya fueron detenidos y unos otros investigados por encubrimiento.





El episodio ocurrió hace tres días. Fue durante la madrugada donde los chicos estaban paseando y dando vuelta por la localidad cuando un llamado al 911 alertó a la policía por una supuesta actitud sospechosa. Las fuerzas empezaron a seguirlos y testigos aseguran que al menos dispararon cuatro veces contra el vehículo 147 donde iban los cinco chicos.





El auto impactó de lleno a más de 120 kilómetros contra un camión que estaba estacionado. El auto se partió en 2 y por el impacto se produjo la muerte inmediata de cuatro de los cinco chicos.





"Me acosté, me cansé de mandarle mensajes a Gonzalo. Me acosté y dije que ya va a llegar. A las 2 de la mañana me despierto y no estaba. Sola, me despierto porque él los fines de semana me quedaba sentada esperando. Siempre me dio miedo. Me tengo que acostumbrar a otra vez que los hijos salen. Ahí vi lo del accidente. Se hablaba de un accidente, de un auto partido en dos. Ya me empecé a asustar y a ponerme nerviosa", contó Susana que aún habla en presente cuando se refiere a su hijo.





Ríos se enteró de la noticia por la televisión. Cuando se alistaba para viajar a la ciudad de La Plata donde está internado su esposo desde hace un año por un ACV, la señora optó por ir hasta el hospital. "Cuando llegué vi que había mucha gente y me volví a mi casa porque pensé que era una gran tragedia. Estaba llegando y llegó una moto por detrás. Me asusté, pensé que me venían a robar y cuando miré era un amigo de Gonzalo que me venía a contar lo que estaba pasando".





El relato de Susana es escalofriante porque en todo momento la policía de la provincia intentó ocultar el hecho. De ahí la detención de los 7 policías y la investigación sobre más de 15.