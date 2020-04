La intimidad de Graciela Alfano al mostrar su cuarto: “Mi cama la comparto, pero hay que tener cuidado”

Graciela Alfano mostró la intimidad de su aislamiento social como nunca antes en el marco de una entrevista en vivo desde el Instagram de PrimiciasYa.com.

Lo interesante de la charla fue cuando la actriz terminó mostrando su dormitorio y habló de sus encuentros íntimos con alguna pareja.

Graciela no tuvo ningún problema en mostrar su habitación sabiendo que tiene su literatura erótica cerca de la cama, con la que se nutre antes de ir se a dormir.

Primero, cuando se le consultó por su vestidor, la diva aclaró: "No tengo vestidor, yo tengo muy poca ropa. Yo normalmente me compro dos jeans y dos remeras y lo que tengo lo saco cuando cambia la estación. Normalmente hacemos los canjes, o sea nos visten y después lo devolvemos. Eso sabe. Tampoco me gusta tener kilos de cosas, soy una persona liberada".

"En mi cuarto tengo un cuadro mío, obviamente. Mi egolatría obvio que la tengo, un culto a mí misma. Soy una gran lectora y tengo todos mis libros cerca de la cama para leer durante la cuarentena. También tengo lámparas de sal", indicó Alfano.

Luego de mostrar cada detalle, Grace se sentó en su cama y fue ahí que se le hizo la pregunta picante: "¿Hace cuánto no compartís tu cama con alguien?". Sin dar muchos detalles, repondió: "No, esos problemas íntimos no. Yo la comparto, pero sabes qué pasa… Hay que tener cuidado, porque cuando uno invita a su casa a alguien es cuando la relación está muy avanzada. Ponele, llegó, nos quedamos dormidos y a la mañana te levantas y encontras a alguien y decís ‘che, tanta intimidad no tengo con este para levantarme al baño, o bañarme o que se yo’. No da".

Por último, aconsejó: "Mi consejo sobre todo para una mujer, para un hombre es más fácil, mi consejo es ir a la casa del otro donde uno puede decir ‘me llamaron y me tengo que ir’".

