Internaron otra vez a Santiago Bal

Ayer al mediodía,recibió el alta médica y fue trasladado al departamento donde vive. El actor estaba muy débil dado que venía de una internación en terapia intensiva producto de una fuerte neumonía.

Lo cierto es que ya no puede caminar y es trasladado en silla de ruedas. Mariano Bal, su hijo mayor, se encargó de bañarlo y Carmen Barbieri le preparó un almuerzo sin sal como le recomendaron los médicos.

Santiago ya casi no puede hablar por su poca capacidad respiratoria. Hace señas para comunicarse con su entorno. Luego de ver la televisión lo llevaron a la cama para que duerma la siesta. Tras descansar durante una hora, Bal se despertó y se desmayó en la cama, justo al lado de su ex esposa.

Carmen intentó ayudarlo para que se despierte pero le costaba mucho tomar consciencia. Fue allí cuando llamó a su hijo Federico Bal que arribó al lugar junto a dos amigos. Lo levantaron y lograron sentarlo pero Santiago volvió a desmayarse.

Barbieri optó por llamar al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) y una ambulancia vino a atenderlo. Se decidió que debía volver a ser internado y antes de trasladarlo, el actor se desmayó por tercera vez.

El estado mental de Santiago es excelente. Siempre está consciente pero lucha contra un cuerpo que está muy deteriorado. Hoy día está acompañado por su hijo Federico junto a sus amigos. Según allegados a la familia, Fede está sufriendo mucho por ver a su padre en este estado.

