Internaron al nieto de Jorge Rial

Francesco, el hijo de tres meses Morena Rial y nieto del conductor Jorge Rial, se encuentra internado en el Hospital Finochietto. Ante una alta fiebre, la mamá lo llevó a un control y los médicos decidieron dejarlo en observación. Los primeros estudios arrojaron que tiene un cuadro gripal.





Charlotte Caniggia para el Súper Bailando 2019.





Sin embargo, debido a la salud de su pequeño, tuvo que ausentarse. En el ciclo "Hay que ver" precisaron que la hija del conductor de "Intrusos" se comunicó con la producción de "Showmatch" para informarles su situación.

"El bebé de Morena está con un cuadro infeccioso. Lo internaron el sábado a la noche, con casi 40 grados de fiebre. Ya le están bajando, quizás por la noche le den el alta", detallaron José María Listorti y Denise Dumas, en "Hay que ver" (El Nueve).





Barby Reali, coach de Charlotte y Morena, contó que habló con la joven, que le confirmó su participación en la sentencia. "Me mandó un mensaje el domingo y me avisó que su bebé estaba con fiebre. Francesco está mejorando. Hoy le volví a escribir y me dijo que quiere bailar igual, que va a estar en la gala", sostuvo.