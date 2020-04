Internado por coronavirus, "El Loco" Gatti habló de su salud: “Creo que esto es un mal sueño”

Hugo "El Loco" Gatti participó por teléfono en el programa de televisión español “El Chiringuito de Jugones”, del que suele formar parte como comentarista, y aseguró estar progresando en su lucha contra el coronavirus ​Covid-19.

“Creo que la otra semana podré salir”, dijo en conversación con Josep Pedrerol, el conductor del exitoso programa de debate deportivo que se transmite sobre la medianoche europea.

El exfutbolista, desde la habitación del hospital de Madrid en el que se encuentra internado tras sufrir un grave cuadro de neumonía bilateral, afirmó que nunca estuvo en peligro y señaló que no tuvo fiebre ni dolores desde que fue ingresado el 20 de marzo.

"Nunca tuve nada. Eso me sorprendía. Solo tuve tos. Tos tuve siempre en mi vida. Es una costumbre mía. Pero fiebre y dolor no”, señaló. “Estoy con ganas de salir. Nunca estuve en peligro. Pero esto me envejece mentalmente. He visto cosas que nunca pensé que iba a ver. No es fácil. Esto me viene bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida”, añadió.

Además, negó haber temido a la muerte. “No tuve miedo. El día que me vaya a ir, el Dios del cielo me va a decir hoy te toca, Loco”, expresó.

“Esto para mí es como un mal sueño. Y como todo sueño tiene que terminar y comenzar uno nuevo”, remarcó. “Cuando a mí me dijeron que me tenían que ingresar, yo decía 'ustedes están locos'. A mí me gusta vivir. Como a todos. Uno tiene que luchar por eso, por la vida”, añadió.

“Estas cosas sirven para darte cuenta de que no sos imbatible”, afirmó. “A mí me vino bien esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Un día estás y mañana te fuiste. Se te pasa por la cabeza”.

Además, quiso dar su agradecimiento al “personal maravilloso del hospital” y volvió a destacar “el ejemplo de Florentino” Pérez, el presidente del Real Madrid. “Yo te quiero mucho (Pedrerol), voy a estar eternamente agradecido a vos y a Florentino”. No obstante, reconoció que tiene ganas de viajar a Argentina cuando salga de esta situación.

