Interna en "El show de los cuernos": Marta González trató de "cagona" a Laura Fidalgo

En el marco de su rol en El show de los cuernos, en un momento de la obra Laura Fidalgo hacía una pícara referencia a Nicolás Cabré sobre el escenario a cuento de los diversos tipos de infieles: “Está Cabré que te cag... con todas las compañeritas de elenco del trabajo”.

“Está en el guión. Es más, yo no lo quise decir, porque si no es algo bueno no me gusta. Más si está en pareja. Pero desde la producción de la obra me dijeron que resultaba y que lo diga”, aclaró Laura en charla con "Intrusos".

Ante la queja pública de Laurita Fernández, Fidalgo dejó de hacerlo. “No hablaría así de nadie, menos si no lo conozco. Menos si no sé su historia. Aunque lo conozca, tampoco. No hay chance de que si me escriben algo así yo aceptase decirlo”, dijo Laurita.

Marta González, también integrante de la obra, visitó los estudios de Radio Brisas ("Qué valga la pena" con conducción de Gonzalo Vázquez) y se metió de lleno en la polémica por los dichos sobre Nicolás Cabré. "No creo en la fidelidad de los hombres", reconoció.

"Laura Fidalgo es muy buena profesional. No dice nada malo de Nicolás Cabré en el espectáculo. Me tomé mal que cuestionen lo que decía al principio, porque es una humorada. En todo caso pone de manifiesto que es un galán", expresó.

Y añadió que "en el fondo la actitud de Fidalgo es de cagona. Ella es divina. Es obsesiva y ensaya todo el tiempo. A veces le digo que pare un poco porque compartimos camarín".

