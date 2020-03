Interna inesperada entre periodistas de El Trece: se trataron de “personaje” y “trepador”

Los comunicadores no comparten programa pero si interactuaron durante unos meses y al aire se notaba que no había nada de química entre ambos.

La mala onda entre ellos se notaba cuando hacían el pase de los programas. Este verano, cuando Ángel de Brito dejaba Los ángeles de la mañana para darle paso al noticiero estaba Mario Massaccesi recibiéndolo, que reemplazó a Sergio Lapegüe que se había tomado vacaciones.

Las cosas se ponían ríspidas y Massaccesi le pedí a su colega que no fuera tan serio, que sonriera más de una vez. Pasaron pocos meses pero la verdad de lo que sucedía finalmente salió a la luz.

“Hay que evitar los personajes y ser uno. Ese es el gran desafío. Los personajes actúan desde ese lugar y se permiten cualquier cosa. Ángel (de Brito) le está buscando la vuelta, está creando un personaje y cuando lo generas, en aras de eso, podés permitirte algunas cosas” dijo Massaccesi al programa El show del espectáculo de Ulises Jaitt.

En esa misma línea agregó: “a mí me gustan las personas reales. Hace un papel de malo y yo no lo creo enteramente malo. Me parece que es un tipo súper tierno que en algún momento se va a cansar de eso, No puede ser que alguien esté serio todo el tiempo. Es el camino que cada uno elige”.

Entonces, Jaitt le preguntó por una comparación con Jorge Rial y el periodista aseguró: “me parece que es más canchero para todo”.

Ángel de Brito no fue indiferente a lo que dijo su colega, y consultado al respecto afirmó: “Nunca me detuve a pensar en él, ni en hacer una análisis sobre su persona, en el noticiero dicen que es un trepador, es lo único que escuché. Le mando un beso”, al portal de Laura Ubfal.

Desde su redes, De Brito fue punzante: “Con razón tenías tanta mala onda en los pases durante enero. Por suerte, volvió Sergio Lapegue”.

