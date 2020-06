Interna en el Grupo Clarín: ¿Quieren echar a Tinelli? ¿Por qué lo maltratan?

En abril, Marcelo Tinelli quedó en el centro de una polémica cuando comenzó a circular una versión que indicaba que, violando la cuarentena, se habría hecho trasladar una valija personal desde Buenos Aires hasta Chubut, a través de un vuelo registrado con "fines sanitarios" que arribó a Esquel, cuando el conductor se encontraba allá con su familia.

La noticia la dio a conocer el diario Clarín, provocando un gran escándalo. En el artículo se detallaba que un avión privado llegó hasta el aeropuerto de Esquel procedente del aeroparque Jorge Newbery y con autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El mismo transportaba una única valija que “supuestamente” contenía “medicamentos o reactivos para la realización de testeos por la pandemia”. También se dijo que, según las autoridades del aeropuerto patagónico, la carga habría sido retirada por “una persona de similares características de la que fue a buscar a Tinelli el día que llegó” a esa ciudad, el 19 de marzo.

Luego, en una entrevista con Luis Novarecio desde su programa matinal en radio La Red, el conductor de "ShowMatch" criticó al diario perteneciente al mismo conglomerado mediático que El Trece, en el cual se emite su famoso show nocturno.

"Nosotros nunca violamos la cuarentena”, se defendió Tinelli, dejando caer la sospecha de que “por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre con Alberto Fernández”. Y enseguida sostuvo que “hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras”, en referencia al diario de la familia Noble.

"Veo un hostigamiento sistemático de Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Dos veces me han tratado de pelotudo, en dos editoriales, con una falta de respeto absoluta", señaló. Respecto de la valija sospechosa, se manifestó enfático. "Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta", dijo y aclaró que se trató de un taxi aéreo que él mismo pagó para hacerse llevar medicamentos desde Buenos Aires. Y ante la intencionada pregunta de si Clarín miente, Tinelli respondió sin vueltas: “Sí. Esta vez lo pongo yo".

Y como si fuera poco, hasta compañeros del grupo salieron a disparar contra Marcelo. Primero fue Jorge Lanata quien lo denominó irónicamente como el “Ciudadano de Esquel” y luego Alfredo Leuco siguió atacando al animador al que describió como un “equilibrista de los negocios del poder”. “Tuvo negocios con Cristóbal López mientras trabaja con El Trece. Solo él es capaz de mezclar la biblia con el calefón”, relató el periodista de TN.

Por otra parte, el conductor de "Palabra de Leuco" se refirió en ese momento a la denuncia que realizó el presidente de San Lorenzo contra la gestión de Cambiemos por una supuesta persecución contra su persona: “¿Por qué le faltó valentía para denunciar en su momento? ¿Y por qué fue tan meloso con Mauricio Macri en su momento?”.

Luego, según señaló Jorge Rial en "Intrusos", las palabras del Leuco podrían haber sido la gota que rebalsó el vaso: Tinelli ya no se siente cómodo en el Grupo Clarín y su futuro no está claro. Y desde el otro lado, tampoco estarían convencidos con una vuelta grandilocuente de "ShowMatch", que aún no tiene fecha de salida al aire.

Y cuando parecían que las cosas se habían calmado, la fuerte guerra entre Jorge Lanata y Marcelo Tinelli no llega a un punto de paz.

Este lunes, un día después de conocerse la separación de Marcelo y Guillermina Valdés, Lanata volvió a reavivar sus diferencias con el conductor y mostró al aire en su ciclo radial "Lanata sin filtro" escuchas telefónicas del año 2013 de Marcelo con Julio Grondona, en ese momento presidente de AFA, y con quien siempre tuvo una gran relación.

En esas conversaciones Tinelli le pedía si se podía modificar horario de un partido de San Lorenzo para que sea más tarde y por algún árbitro en particular, ya que "no le gustaba" el que se había asignado en la previa.

Tras pasar al aire estas conversaciones, Lanata consideró: "Nadie dice que acá hubo un delito, esto se investigó en el marco de un delito que es una financiera, por eso se pinchó el teléfono de Grondona. Lo interesante era escuchar a dos grandes personajes de la Argentina como son Grondona y Tinelli hablando de manera privada. Era básicamente eso".

¿Qué pasara ahora con Marcelo Tinelli y su relación con el grupo Clarín? ¿Volverá a la pantalla del Trece?

