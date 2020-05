Intentaron robar a Yanina Latorre en la esquina del Trece: "Grité y corrí"

Yanina Latorre relató el intento de robo que sufrió esta mañana en la esquina del Trece, en el barrio de Constitución.

“Me intentaron robar en la esquina. Al no poder dejar el auto en donde lo estaciono habitual, caminé una cuadra y en la esquina me quisieron robar", dijo la panelista en "Los Ángeles de la mañana".

"Yo lo vi venir. Salió uno de la autopista y yo dije ‘me va a robar’. Vino caminando, venía con una mochila y tenía barbijo. Lo bueno es que no me iba a contagiar nada. Yo dije dije ‘si me voy para atrás, me va a engrampar y me mata’", siguió su relato.

"Cuando lo vi se vino al humo, se me prendió del bolso y la cartera. Yo hice lo que no hay que hace. Zafé, grité, corrí. Me iba a robar todo lo que tenía”, expresó aún con temor por lo vivido.

Y sobre el delincuente, comentó: “Tendría unos 16 años. Yo llevo una cartera grande y un bolso. Como estamos con el tema del coronavirus, tengo el alcohol en gel, mi mate, los maquillajes y todo lo mío".

"Vengo cargada y no podía soltar nada. Me agarró las dos cosas y ahí yo empecé a gritar como una loca”, finalizó Latorre.