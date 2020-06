Intentaron robar a una periodista en plena cobertura: "Me amenazaron con un cuchillo"

Cecilia Insinga, cronista de TN, sufrió un violento intento de robo con un cuchillo en medio de un móvil durante una protesta de vecinos de Villa Madero.

La periodista estaba llegando a cubrir la protesta que se realizó en la autopista Ricchieri donde la gente de la zona exigía seguridad luego de que balearan a un fumigador.

LEER MÁS: Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Ángel de Brito: "No te hagas el picante, baja un cambio"

"Intentábamos llegar, era imposible acceder así que decidimos con nuestros compañeros dejar los autos en la subida de Riccheri. Los que conocen esta zona saben que hay mucho verde, como una especie de plaza con un terraplén", comenzó su fuerte relato la periodista.

Y añadió: "Dejamos el auto abajo y decidimos subir caminando. Los camarógrafos, ustedes están viendo imágenes porque llegaron unos minutos antes que yo, me pasaron su ubicación".

LEER MÁS: Tensión en un movil en vivo: Un hombre gritó que tenía coronavirus

"Llegué sola, y cuando intentaba subir el terraplén, una persona que me vio se me vino encima para querer robarme y me mostró un cuchillo", finalizó la mujer de Diego Brancatelli.

El video.