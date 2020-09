El insulto de Brenda Asnicar a una seguidora que cuestionó su físico: "Chupate una ..."

Ante el comentario de "Comete un guiso" en una foto que compartió, la actriz no anduvo con vueltas para responderle.

Brenda Asnicar arremetió con contundencia contra una seguidora que criticó su cuerpo.

Una usuaria le comentó "Comete un guiso Antonella" en una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

La actriz, al ver ese comentario, le respondió con un fuerte insulto: "Chupate una p...", lanzó sin rodeos.

Sus seguidores bancaron su fuerte reacción ante el comentario que recibió.

En la imagen se podía ver a la joven frente al espejo mostrando sus abdominales con una selfie.

LEER MÁS: La dura reacción de Brenda Asnicar con quienes la critican hablando de "delgadez extrema"

No es la primera vez que Asnicar enfrenta algún comentario por su físico.

Incluso quien salió a bancarla fuerte su novio, Duki, ante los comentarios que recibía por su físico.

"¿En qué situación estamos que me tengo que despertar y ver a la mujer que amo mal porque de repente deciden opinar sobre su cuerpo? ¿Qué mierda le pasa a la gente? Que no les importe nada lo que les digan de su cuerpo, de su forma de ser y de su persona. Y si van a cambiar algo, cámbienlo porque ustedes quieren y no porque lo digan los demás. Así de simple, loco", expresó el cantante de trap.

LEER MÁS: La reacción del Duki tras los comentarios a Brenda Asnicar: "Están lastimando a una persona"