¡Instagram no! La red social que planea usar Viviana Saccone para conocer gente

Al igual que muchos otros artistas, Viviana Saccone se reinventa para poder sobrellevar la cuarentena. En este momento, la actriz estrena un espectáculo por streaming llamado "Pretextos 2020".

Y en el marco de la difusión de su nueva obra, Saccone dialogó con Celeste Muriega y Tucho en "El after de la previa", ciclo que sale los jueves por UrbanaBa.

Si bien Viviana es una actriz reconocida a lo largo de su historia en la pantalla chica, el cine y el teatro, su relación amorosa con Santiago García Rosa, 25 años menor que ella, abrió otro abanico de preguntas en todas las notas que le hicieron.

Saccone hizo hincapié en el límite a la hora de preguntar sobre su intimidad y cuando Muriega le consultó sobre el prototipo de hombre que elige, sostuvo: "No tengo prototipos. Creo que que las cosas pasan o no".

Asimismo, afirmó que en redes sociales la bombardean mucho. "En el bombardeo no me prendo, en la medida de lo que puedo contesto y saludo. Es difícil que se genere algo por Instagram. También es arriesgado salir con alguien que no conocés. Nunca digo nunca, es arriesgado, es más, prefiero Tinder, el otro día le decía a una amiga que me voy a bajar Tinder porque ahí hay mayor conocimiento", declaró.

"Todavía no lo uso pero estuve pensando en bajarlo. Igual siempre tengo que conocer a la persona. Nunca entré, no sé cómo es, tengo amigas que lo usan y les dio resultado. Pepe Cibrián lo usa mucho, la gente no le cree pero es así", enfatizó.

Sobre el final de la nota, la actriz reveló que la cuarentena le cortó algo que estaba iniciando: "Había algo que estaba empezando pero desde un lugar de amistad. El que espera no desespera. Si no me espera no era para mí, totalmente, cada vez creo en que si tiene que ser, va a ser".

