¿Inspirado en Susana Giménez? Así se llamará el nuevo programa de Jorge Rial

Jorge Rial se prepara para volver a la conducción. El periodista de espectáculos tendrá muy pronto un programa propio en Radio 10. Para sorpresa de muchos, el ciclo llevará un nombre un tanto controversial.

¿Cómo se llamará el programa radial de Rial? "Argenzuela". Un término, que nació en distintas protestas contra el Gobierno nacional, y que recientemente utilizó Susana Giménez cuando le preguntaron por qué había decidido instalarse en su quinta en Uruguay e incluso vacunarse en ese país.

Este año, en una entrevista con Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Susana se mostró preocupada por las restricciones que implementó el Gobierno por el coronavirus y la complicada situación económica.

"No me dan ganas de volver a Argentina. No voy a volver en 'Argenzuela'. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal", sostuvo la figura de Telefe.

Rial estará al frente de "Argenzuela" de lunes a viernes de 17.30 a 20. Será un ciclo periodístico, que tendrá entrevistas a los protagonistas del día, humor y análisis. Estará acompañado por Sofía Caram (política y judiciales), Elio Rossi (deportes), Ezequiel López (humor), Andrés Lerner (economía), Belén Castellino (locución) y la participación del abogado Miguel Ángel Pierri.

