Insólito: La Polaca, el personaje de la China Suárez en “ATAV”, confirmó el embarazo

La cuenta de Twitter del personaje de la actriz se animó a confirmar el embarazo de una forma muy particular. ¿Será? Mirala.

La China Suárez no hace ningún tipo de comentario sobre si está o no embarazada, ante tantos rumores la actriz decidió emitir un tipo de comunicado en sus redes: “Cuando tenga que contar o confirmar algo lo haré sin vueltas ni rodeos. Por favor, corten con la presión constante. Uno no está obligado a dar explicaciones ni a contar nada”, pidió.

Entonces, fue desde la cuenta -no oficial- de su ex personaje de “Argentina, tierra de amor y venganza”, El Trece, en el que se confirma el supuesto embarazo. La Polaca, el papel que interpretaba la mujer de Benjamín Vicuña, sorprendió con un insólito tweet que en minutos se volvió viral.

"Mi tener que contarles algo... Mi estar embarazada. Torcuato ser padre de mi bebé", publicó la cuenta en la misma forma en la que hablaba el personaje y en referencia al papel del actor chileno, que interpretaba al mafioso Torcuato Ferreyra.

Actualmente la China está en Londres por un compromiso laboral con su hija Magnolia, de 2 años, que tiene con Vicuña, y su madre.

¿La ficción de nuevo habrá superado la realidad? habrá que esperar para saberlo.

