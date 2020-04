El insólito pedido que le hizo Agustina Kämpfer a su pareja para su cumpleaños

Agustina Kämpfer cumplió 39 años hoy, en plena cuarentena obligatoria por coronavirus. La panelista de En Nosotros a la mañana, El Trece, se mostró más que feliz de estar pasando el día junto a su compañeros ya que -en pleno aislamiento- en su casa solo festejará con su pareja, Carlos Gianella, y su hijo.

Agustina contó que Carlos la despertó a las 5.30 de la mañana para prepararle un desayuno "espectacular". "Le mando un beso, le puso mucha onda", admitió.

Entonces llegó la pregunta obligada: qué le regaló su novio para esta ocasión tan especial. "Es lamentable. Yo había pedido una cosa antes de la pandemia, pero vimos que no la podríamos conseguir porque no se puede ir a comprar. Entonces pedí a una casa de electrodomésticos que tiene delivery", comenzó explicando.

"Ay, es paupérrimo lo que pedí... No lo quiero ni nombrar. Pedí una máquina nueva para depilarme. Fue lo único que se me ocurrió. La que tengo no me saca nada porque está muy vieja, es como una caricia", dijo toda colorada.

