El insólito pedido de ayuda de Ana Ronselfeld a su marido

Mirá el increíble pedido de ayuda de Ana Ronselfeld a su marido Marcelo Frydlewski por un particular motivo con el que no pudo sola.

Ana Rosenfeld y su marido Marcelo Frydlewski están en Miami desde hace algunos días. La abogada disfruta de salidas a comer, días de playa y del calorcito de la ciudad estadounidense que los argentinos volvieron a elegir para sus vacaciones.

Desde un mega piso con miras al mar, Marcelo grabó a la letrada con una tarea casi imposible: hacer la cama. Como pasa en algunas ciudad, el cobertor va dentro de las sábanas y se vuelve en una sola prenda para dormir suave y abrigada.

Pero Ana no podía con esta tarea, “No te burles”, le pidió Ana a su marido cuando comenzó a grabarla. “Es todo una ciencia, ¿saben lo qué es poner un edredón sola?”, señaló Ana.

“Yo no me burlo, no sabés ni dónde está el agujero”, dijo él diciendo que creía que a ese paso esa noche dormiría sobre el colchón. “Esto tiene una ciencia, se llama: ¡traiganme a un arquitecto, a un maestro mayor de obras!”, dijo y agregó: “Me ayudas amorcito”.

Él entonces cedió: “La voy a ayudar porque sino duermo en el colchón”.