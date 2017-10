Insólito: La oferta de un equipo japonés al hijo recién nacido de un ex "Combate"

Júbilo Iwata, club que milita en la primera división de Japón, le acercó una propuesta al actor y modelo Sebastián Pelegrinelli (ex participante del reality Combate) para una futura incorporación de su hijo recién nacido Ulises Goku, ya que el nombre del mismo representa a un héroe del país nipón y quieren que en algunos años sea el líder del equipo. El, club que milita en la primera división de Japón, le acercó una propuesta al actor y modelo(ex participante del reality) para una futura incorporación de su hijo recién nacido, ya que el nombre del mismo representa a un héroe del país nipón y quieren que en algunos años sea el líder del equipo.





La oferta consta de una preparación desde jóven en Iwata - Japón pasando por las divisiones inferiores y formarse allí mismo escolarmente. El interés surgió al enterarse además de que es argentino.





Sebastián, quien actualmente incluso tiene una marca propia de indumentaria llamada Two Two Two, habría decidido no aceptar ya que no quiere obligarlo a desempeñarse como jugador de futbol , y que su hijo pueda decidir luego que profesión, deporte o carrera seguir.





PrimiciasYa.com pudo certificar esta decisión en una charla con el ex participante de Combate: "Hoy en día no hay posibilidad alguna de aceptar la propuesta, aunque la agradecemos. Me encanta Japón, iríamos si quisiéramos trabajar allá su mamá o yo, pero no para imponerle a nuestro hijo algo así. Es más, queremos que el decida que deporte hacer, incluso si le gusta el futbol que el elija su equipo".





"Me llegó la propuesta a través de mi hermana Florencia, ya que no me habían podido ubicar. Mi mujer es de Racing, yo de River, pero somos bastante objetivos y separamos el fútbol del resto de la vida", comentó el jóven de 25 años. Y para finalizar, aprovechó de mandar un saludo: "Quiero aprovechar de mandarle un beso grande a todas las madres en su día, y especialmente para las mujeres de mi familia".





Ulises Goku cumple hoy su primer mes de vida, justo en el día de la madre. ¿Decidirá en un futuro jugar al futbol en Japón?

