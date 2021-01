El insólito accidente de Malena Guinzburg que terminó en un esguince de tobillo

En medio de una vorágine laboral, Malena Guinzburg metió la pata. La actriz contó en su cuenta de Instagram que se esguinzó el tobillo de una forma impensada.

"Supongo que nunca es un buen momento para esguinzarse, pero siento que hoy es de los peores días para que me pase. Hasta hace unas horas estaba feliz filmando una peli, tirándome al piso, corriendo, empujando un trineo, jugando", escribió al talentosa actriz.

Y añadió: "Después de muchas horas y mucha felicidad y cansancio me fui a buscar el auto para volverme a casa. Del cordón al auto, me caí. Me torcí el tobillo. Hielo, hinchazón, esguince".

Parece que no es un buen momento para hacer reposo siendo que tiene una ajustada agenda.

"En 15 días me tengo que mudar (otra vez), tengo que resolver mil cosas para que eso suceda. Estrenamos la semana pasada con Las Chicas de La Culpa en el teatro. Posta no es buen momento para una bota y mucho dolor. Pero bueno, hay cosas peores. Por suerte tengo amigxs que me bancan", relató.

Y finalizó: "Gracias @maruromeo por llevarme a la guardia y el aguante y gracias a ustedes por los comentarios copados. Obvio que nada de esto me detiene, la peli, el teatro, la mudanza, las fotos con el telescopio y mi cumple el 5 de febrero siguen firmes... mi pie no tanto! 🤷🏻‍♀️".