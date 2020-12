La insólita denuncia de Patricio Giménez: “ya no existo”

Patricio Giménez está instalado en Punta del Este, Uruguay, junto a su hermana Susana. Desde allí comenzó a desatar algunas polémicas a través de sus redes.

Primero tuvo un fuerte cruce con Jorge Rial y su mujer Romina Pereiro y ahora arremetió contra los ciudadanos de nuestros país y acusó a una mano negra de “borrarlo” de los buscadores y sitios como Wikipedia.

“Si ponen mi nombre y apellido van a ver que ya no existo. Fiel reflejo de esta argentina de la cual elegí irme. Gracias por mostrarse cómo son”, arrancó el cantante denunciando en sus videos.

“Si ponen mi nombre y apellido van a ver que ya no existo" afirmó y agregó: “Son tan berretas. Ponen libros de historia del que existió, y el que no. Escriben la historia ustedes. No existe. Pongan y no salgo. Me podes negar por todos lados, se viraliza y van a saber siempre quien sos”.

“Soy el primer desaparecido de la generación 2020”, explicó y pidió que lo sigan para dar una “ñapi” (piña) más fuerte.

