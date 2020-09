Insólita denuncia a Esmeralda Mitre: se escapó sin pagarle al cirujano plástico

Yanina Latorre volvió a disparar contra Esmeralda Mitre en "LAM" (El Trece), luego de que Ángel de Brito anunciara que la actriz va a iniciarle acciones legales a ella y otras angelitas.

"Pará, y otra cosa, antes de mandar carta documento, que salen carísimas y últimamente no tenes ni para pagar el Uber, pagale al tipo éste del botox", arrojó furiosa la panelista.

"Fue a un cirujano plástico, me cansé, lo voy a contar todo. Fue a un cirujano, se lo recomendaron antes de empezar el Cantando y se le nota, porque otra que Baclini, tiene una pista de aterrizaje en la frente, yo me pongo pero no me queda así", agregó Yanina.

"Fue al tipo y mirá que un asco lo que hizo, se botoxeó entera, cuando terminó el tipo le cobró, porque la gente chicos, no es todo un canje. El botox es dólares, no tenía guita en la billetera y le dijo que le iba a pagar. Desapareció dos semanas, el tipo le escribió, le escribió, le escribió de buena fe, le clavó el visto", detalló la mujer de Diego Latorre.

"A la tercera lo bloqueó, al médico que ella le debe la guita del botox. Entonces el señor pobre, porque entiendo que es su laburo, la secretaria lo empezó a llamar por un privado y atendió. Y cuando atendió le dijeron mirá, le debes tanta guita, porque el bótox es caro", indicó.

"El botox se paga, a ver, el que te pone el botox de canje te pone agua chicos, es carísimo el botox. Yo no hago canje de botox, pero el que hace canje de botox para mí lo rebaja con agüita y no es tan bueno. Bueno, pará, la llamó a la secretaria, la insultó y le cortó", cerró Yanina.

