El inicio de la guerra entre Tinelli y Clarín: Año 2006, mundial de Alemania, primer roce fuerte

En una entrevista con el programa de Luis Novaresio de Radio La Red AM910, Marcelo Tinelli se mostró muy enojado con el diario Clarín. El conductor asegura que se ensañaron con su figura y acuñó la polémica frase que se utilizó mucho durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner contra el matutino: “Clarín miente”.

Tinelli está enojado porque el diario realizó dos editoriales apuntando contra él y su familia por haberse ido a pasar la cuarentena obligatoria por el coronavirus a su casa de Esquel, Chubut. "Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", explicó el conductor.

"Nunca violamos la cuarentena nosotros", sumó ante las acusaciones ya que la familia viajó antes de que se dictara el carácter obligatoria de la medida y, desde entonces, no han salido de la casa.

"Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández", especuló ante la obsesión contra su imagen.

"Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. No entiendo por qué la saña: me parece injusta", dijo y agregó: "Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta".

El inicio de la pelea: año 2006

Tinelli cambió de emisora (estaba en Canal 9) y comenzó el 2006 en Canal 13.

Desde el diario se festejó la llegada de Tinelli y el conductor se mostró satisfecho con el acuerdo. Artear obtuvo una participación del 30% en Ideas del Sur, y la productora debe cubrir hasta 18 horas semanales de programación, que incluyen "ShowMatch", un unitario, una tira diaria para la tarde y entretenimientos para el fin de semana.

A Tinelli le molestó siempre que el diario no le de tanta importancia a sus productos como debería (más aún siendo socios) y las críticas que recibe desde allí. Luis María Hermida publicó una nota donde critica el humor simplista de los cómicos del show invitados a Alemania: "recurrentes bromas del tipo: Vos te las vas a ver negras, ja, ja, ja (Campi a un negro)" o "Naim pegándole, al mejor estilo escolar (primario), sin que se dieran cuenta, cartelitos en la espalda a los brasileños, que decían: "Brasuca=Gonca".

La nota termina con una sentencia que molestó mucho al conductor: "Lo bueno de esto es que van a seguir, al menos hasta que siga Argentina. Y lo malo es que es muy posible que Argentina tarde en volver. En fin, dilemas mundialistas".

