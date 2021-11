Ingrid Grudke mostró en televisión cómo preparar el mate ideal

La modelo y ahora culturista Ingrid Grudke fue la invitada de Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe), y como buena misionera que es, mostró el paso a paso para preparar correctamente el mate ideal preferentemente amargo. Pero claro que también brindó el secreto para darle un toque dulce para los más golosos.

Así, en medio de la entrevista que Grudke llevaba adelante con el conductor del programa nocturno de Telefe, de repente éste le pidió que le enseñase a preparar el mejor de los mates.

Teniendo en cuenta que Misiones -sus pagos- es la tierra de la yerba mate por excelencia, Ingrid aceptó gustosa el desafío, y hasta llevó su propio mate de madera con su nombre para dar la masterclass.

Entre otros secretos, Ingrid Grudke contó que el polvillo de la yerba que mucha gente trata de eliminar es parte de la preparación. "No le tengan miedo a ese polvillo porque es parte de la yerba, tiene propiedades y sabor", explicó la ahora cultora del fitness.

Acto seguido comenzó a llenar el mate, lo sacudió dejando la yerba a un lado y mostró el hueco fundamental que debe quedar, para luego colocar la bombilla y echar el agua caliente. "Primero agua tibia para que la yerba no se queme", mostró. "Y solo en este costado, donde vamos a colocar la bombilla", agregó ante la mirada atenta de Paoloski.

De esta manera, la rubia mostró a cámara qué parte debe quedar húmeda y qué parte nunca debe tomar contacto con el agua caliente para no lavar el mate. "Vas cebando siempre del lado que está húmedo, entonces el mate aguanta", enseño la modelo. Pero como al conductor no le gusta el mate amargo, a pesar que hizo el intento de probarlo, Ingrid Grudke aseguró que también se puede "Mezclar la yerba con azúcar y hacés el mismo proceso, si no te gusta amargo", concluyó.