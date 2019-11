Ingrid Grudke habló sobre el pedido de casamiento que le habría hecho el novio de Pampita, Roberto García Moritán

FUE O NO FUE

El rumor que se instaló ayer decía que Roberto García Moritán había sido pareja de Ingrid Grudke y hasta que le había propuesto matrimonio a la modelo como lo hizo con Pampita, a los dos meses de comenzar el vínculo. El dato lo dijo la periodista Laura Ubfal y rápidamente los protagonistas salieron a desmentirla.

Roberto negó conocer y haber tenido un vínculo con Ingrid: "A las dos únicas mujeres que propuse matrimonio, fueron a Milagros (Brito, la madre de sus dos hijos) y a Carolina", reveló.

Por su parte, Ingrid desmintió todo por medio de un mensaje de WhatsApp que envió a Yanina Latorre. "No me importa nada de lo que se dice, me estalló el celular con esta noticia", contó y agregó sobre su presente: "Estoy de novia y enamorada”, sobre su nueva relación con Martín Colantonio, a quien conoció el año pasado en Mar del Plata.