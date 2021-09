Ingrid Grudke cumplió su sueño: "Me desafié a algo nuevo"

Ingrid Grudke desde hace tiempo viene cumpliendo un estricto plan de entrenamiento y alimentación para competir en la categoría fitmodel.

Finalmente, ese día llegó y la modelo se mostró eufórica desde Instagram por alcanzar el objetivo por el que se preparó tantos meses.

“Estoy en un plan de buena alimentación porque en septiembre, si las condiciones de los vuelos nos permiten voy a concursar en el torneo de Arnold Schwarzenegger, que es un torneo a nivel mundial”, comentaba Ingrid durante su visita al ciclo que conduce Juana Viale.

“Hay una categoría que se llama fitmodel, que tiene que ver con los cuerpos trabajados, entrenados, sin suplementar, o sea, lo que soy marcadita, sin usar la hipertrofia muscular”, agregó.

“El torneo tiene diferentes disciplinas, y una categoría se llama Fit Model, que tiene que ver con el cuerpo trabajado, pero sin usar la hipertrofia muscular. Durante la cuarentena empecé a entrenar desde mi casa con mi entrenadora, que ella sí es fisicoculturista. Al principio quería moverme, hacer algo dentro de mi casa, y lo empecé a hacer como un tema de salud”, continuó la rubia de 45 años.

Y cerró: “Yo tengo problemas respiratorios y eso me mejoró mucho, el dormir, descansar mejor, y cada vez me sentía mejor internamente. Y ella, al ver cómo respondía mi cuerpo, los cambios, que en tres meses ya se notaban como muy marcados, me empezó a decir que yo tenía el cuerpo para esa categoría llamada Fit Model y sería bueno que te presentes”.

Lo cierto es que desde las redes, y tras su participación en el importante evento internacional, Grudke explicó: "Hoy viví una experiencia fascinante! Algo que me lleno de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de ifbb European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo. Y ya lo viví! No puedo explicar la alegría que tengo! Disfrute tanto esta presentación, aprendí tanto de @analiagaleano_fit una compañera de viaje excelente y mi coach en esta ocasión".

Y añadió orgullosa: "Me iba diciendo cada cosa que tenía que hacer. Desde las 10 de la mañana nos estuvimos preparando y estuve atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación, maquillarme el cuerpo, practicar las poses. Preparar la Monokini y el Vestido, Los zapatos, maquillaje y peinado. Me fiaba en todo. Y una hora antes estuvimos detrás del escenario para estar lista al momento de que me llamen al escenario. Sentir que te nombren en otro idioma me dio mucho orgullo. Pero déjenme decirles que me sentí a la altura de la circunstancia".