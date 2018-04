Ingrid Grudke confirmó el encuentro con Cristóbal López en Misiones: "Vino a saludarme"

Un día después de abandonar el penal de Ezeiza, el empresario Cristóbal López viajó en un vuelo privado a Misiones, donde permaneció hasta este domingo, pasado el mediodía.





En su breve visita estuvo en Posadas y también en Oberá, de donde es oriunda la modelo Ingrid Grudke, con quien mantuvo un vínculo amoroso de tres años, aunque hoy en día no sean una pareja formal.

Este portal consiguió la palabra del momento y dialogó con Ingrid. "Yo me había tomado una semana de descanso con mi familia y amigos después de la intensa temporada de teatro que tuve en Mar del Plata y sí, él vino a Oberá a saludarme y a despedirse de mi familia", confirmó Grudke.





Ante la pregunta de cómo fue el encuentro, la modelo dijo: "Tengo derecho a preservar detalles de mis sentimientos. ¿O me van a condenar por eso? Ya no quiero hablar del tema, me dañaron mucho".

Sobre el final, la conductora y actriz subrayó que no está en pareja con el empresario y sobre sus últimos días a nivel mediático, manifestó: "Hay opiniones que me guardo para mí".