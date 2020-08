Inusitada respuesta de Instagram a la denuncia de Fernanda Vives por un pedófilo que se metió en un vivo de su hija

Fernanda Vives irrumpió en un vivo de su hija Brisa por un comentario de un pedófilo que la niña no llegó a leer.

En el vivo se vio cómo ingresó Fernanda y pidió el bloqueo de ese usuario, a quien nombró. Luego, hizo este descargo en Instagram:

"Hoy @brisacobelli mi amada hija de 9 años! Hizo un vivo desde su cuenta de Instagram! Nosotros como padres le damos la libertad ( y sobre todo en cuarentena) de q ella maneje su cuenta algunas horas al día y quiero seguir haciéndolo! Obviamente siempre supervisamos todo tanto @sebacobelli como yo! Lamentablemente hoy tuvo un comentario ( anda a saber de quien) muy pero muy desafortunado! Y gracias a Dios nosotros estábamos atentos mirando todo! Acá les dejo este Posteo donde nos damos cuenta q este ENFERMO PEDOFILO de mierda escribía y si corres con el 👆🏻 vas a ver el comentario exacto q le hizo a mi hija y porque mi enojo! Ya lo denunciamos y quiero agradecerles a todos ustedes q también lo hicieron! Me gustaría que se terminen estas cosas en las redes sociales! Tendrían que exigir para tener una cuenta en la red social que elijas que lo hagas con DNI así se terminan los cagones de mierda que se hacen cuentas para estas cosas o para descargar toda la mierda que tienen adentro! Tenemos que poner más el foco en las redes sociales ya que están creciendo de una forma incontrolable y la solución no es q un niño no pueda usar el celular! La solución está en tener redes sociales controladas como un documento de identidad! Porque por medio de las redes sociales podemos hacer mucho daño también! Mi hija va a seguir usando sus redes y nosotros estaremos ahí siempre q ella lo necesite! Cuidemos a nuestros hijos de estas lacras! ❤️��, expresó.

El hecho sucedió el viernes pasado y Fernanda compartió el mensaje que envió durante el vivo el pedófilo José Moreno.

Dos días después, la actriz compartió la inusitada respuesta que le dio la gente de Instagram.

"Comprendemos que las personas se puede expresar de distintas maneras. Usaremos su comentario para mejorar esta experiencia para todos", dice la respuesta de Instagram, y agrega: "Si no quieres ver a jose.moreno2017 en Instagram, puedes dejar de seguir, silenciar o bloquear esta cuenta".

Pero la historia no quedó ahí. Ante el hecho, el hombre se comunicó con Fernanda por mensaje privado y la llamó de "gorda put...". Además le envió un audio que está en este video:

