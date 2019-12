Inesperado enojo de Nora Cárpena con Marina Calabró: "¡Obsecuente es otra cosa!"

Inesperado enojo de Nora Cárpena con Marina Calabró se dio a conocer hoy en el programa "Incorrectas" que conduce Moria Casán por la pantalla de América.

La actriz y vayaina pidió hablar y le dedicó unas duras palabras a la periodista de "Lanata sin filtro" y "El Diario de Mariana".

“Sabés que te adoro, que adoro a Coca, a tu hermana y sabés lo que quería a Juan Carlos que he trabajado mucho con él", comenzó Cárpana antes de lanzar su artillería.

"Hoy te estuve escuchando en un programa en el que vos sos columnista, que antes tenía un conductor estrella que era Lanata y ahora están todos juntos, es bárbaro el programa, lo escucho siempre, está en Radio Mitre, justamente hiciste un comentario de la señora Casán en este bloque donde ella atiende a alguien, que atendió a la Kämpfer y dijo que ella se siente igual a todas. Se refirió a nosotras. Y nosotras contestamos que sí", agregó.

Nora cree haber escuchado que la llamaron "obsecuente" y eso provocó su furia: "Tus compañeritos de ruta, dijeron que éramos obsecuentes. Yo voy a contestar por mí. Yo no soy obsecuente pero sí respeto a la señora que maneja el programa".

Por último, enfatizó: "Cuando he trabajado con la señora Casán, he tenido la suerte de hacer teatro y televisión. Éramos compañeras y pares. Acá yo soy una panelista, ella es la conductora. El canal se juega los morlacos a las patas de la señora Casán no a mis patas entonces yo en este momento respondo a la señora que maneja el programa. No soy obsecuente, simplemente soy educada. Si estoy de acuerdo se lo digo y si no lo estoy y la cosa no es grave, a lo mejor le digo que sí y después en privado lo hablo. Pero obsecuente es otra cosa, Marina, te amo”.

