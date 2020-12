Inesperado cruce entre Analía Franchín y Horacio Cabak: ella lo trató de “amarrete” y a él no le gustó nada

Analía Franchín visitó el programa “Flor de equipo”, Telefe, y Flor Peña le hizo una pregunta que terminó trayendo cola.

"¿Cuál es según tu experiencia la persona más amarreta del ambiente?", consultó Peña y la participante de “Masterchef celebrity”, primero pidió no decir nada, le hizo un comentario a Florencia en el oído, y ella coincidió pero le dijo que no mencione a ese.

"Puedo decir, a mi no me consta, pero Horacio Cabak", dijo Franchín y Nancy Pazos, panelista del ciclo, le dio la derecha: "Sí, impresionante".

Al escuchar esto, Cabak contestó desde su cuenta de Twitter, en la que tiene casi 400 mil seguidores. "Si tuviera que contar las cosas que se dicen en el ambiente sobre Analia Franchín y Nancy Pazos me quedaría sin saliva. Pero uno es un caballero. Saludos a ambas", publicó.

Analía tomó el guante y le respondió “@HoracioCabak sos lo mejor que le pasó a Twitter en los últimos tiempos. Disculpame si te Molestó lo que dije. De mí también dicen que soy amarreta pero sentite libre de contar lo que quieras".

"No hace falta Analia Yo no me hago eco de las boludeces que cuentan por detrás. Ni de vos ni de nadie. Besos", decidió decir Cabak.

"Tenes razón. Nobleza obliga te reitero las disculpas", se sinceró Franchín.

