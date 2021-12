El inesperado anuncio de Ángel de Brito

Por estas horas se vive mucha adrenalina con el final de esta alicaída temporada 2021 de ShowMatch, y que evidentemente marca un punto final no solo para el formato, sino también para muchos empleados del programa de Marcelo Tinelli. Y Ángel de Brito es uno de ellos, quien tiró una verdadera bomba sobre su propia carrera profesional en los medios que dejó boquiabiertos a más de uno. ¿El conductor se jubila?.

Sucede que el periodista de las mañanas de El Trece se desempeña como jurado de los distintos concursos de ShowMatch desde el año 2014, así como también tuvo la oportunidad de conducir la edición del Cantando por un sueño en plena pandemia de coronavirus durante 2020 junto a Laurita Fernández, cuando a Marcelo Tinelli se le hacía imposible poner en pantalla su histórico ShowMatch.

Así, hace unas horas ya palpitando los últimos programas de La Academia que indican que será el fin de una etapa para Marcelo Tinelli y ShowMatch, Ángel de Brito tiró una verdadera bomba desde su cuenta de Twitter al asegurar -mientras respondía mensajes de usuarios que lo criticaban por sus devoluciones a determinados participantes- "Yo me jubilo el viernes, no te preocupes" dejando claro que no volverá a haber concursos de baile o canto en el mundo Tinelli, en el que pueda trabajar.

Así, otro usuario se percató de las palabras del jurado y rápidamente se arriesgó a asegurar "Esto sí es una primicia, dejas de ser jurado del Bailando para siempre", a lo que Ángel de Brito se limitó a responder "Sí". Claro que una seguidora del temido periodista disparó "Para siempre es mucho. En el mundo Tinelli nunca se sabe. Porque arranca con un proyecto y el público va pidiendo otra cosa y él lo va modificando. Y no dudo que cuando no esté el Bailando o La Academia, el público lo pida".