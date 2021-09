La inesperada revelación de Rocío Marengo sobre su relación con Eduardo Fort: "Yo soy la que..."

Rocío Marengo estuvo el viernes en Los Ángeles de la mañana (El Trece) para hablar sin filtros en un mano a mano con Ángel De Brito.

La modelo habló de varios frentes que hoy la tienen como protagonista, pero sin dudas también se refirió a su relación con Eduardo Fort, luego de exponer ante todos en la pista de La Academia su enojo.

“Como pareja tenemos proyectos desde el día uno y obviamente la relación fue tomando forma porque no es lo mismo al principio que hoy”, comenzó diciendo Marengo.

Y añadió: “Imaginate que al principio no iba a hablar de casamiento si todavía él no se había divorciado, ¿cómo iba a pensar en hijos si todavía no conocía a sus hijos? Y hace unos años decido blanquear y empezar a viajar juntos con sus hijos. Yo puedo sola pero cuando necesito que esté, quiero que esté porque cuando él me necesita, yo estoy. Hay muchas cosas que hago por amor como cualquier relación”.

“Tengo ganas de ser mamá. Estoy muy cargada de cosas que se dijeron. Yo, si quiero ser mamá, puedo serlo con Edu o si él. También se dijo que yo lo presionaba para casarme y soy yo la que no quiere. Eduardo es el que me habla de casamiento y yo no quiero casarme porque, hoy por hoy, no necesito un papel que me ate a él. Lo que me hace estar con él es elegirlo todos los días hace un montón de años”, cerró Rocío Marengo, de manera sincera.