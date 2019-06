Inesperada reconciliación del periodista con la actriz tras contar que ella tuvo un amante

Iliana salió a desmentir el romance con el fallecido artista, siendo además que ella estaba casada por ese entonces con Fabián Rossi. El tema rebotó rápidamente en todos los medios de comunicación esalió a desmentir el romance con el fallecido artista, siendo además que ella estaba casada por ese entonces con





Monti manejaba el dato desde hace unos años pero fue el Elvira, la esposa de Disi, quien terminó de confirmar el dato:

Unos meses después, Carlos tuvo la iniciativa de realizar un encuentro con Iliana a quien conoce desde hace muchos años y con quien tuvo siempre una excelente relación.





Hoy tomaron un café en la zona del Botánico y esto dijeron al salir: "Yo creo que esta es la mejor forma de arreglar las cosas hablando. Es gente de bien que circunstancialmente queda en medio de lo que priva que es la información. Acepto la disculpas de Carlos porque me hizo mal. Entiendo su situación. Ya está, soltamos. Me parece que la mejor manera de seguir adelante es esta", expresó la panelista de LAM.





En tanto, Monti sostuvo: "Yo me siento bien, el término sería alividado. Trato de preservar una buena relación con todo el mundo y me pareció apropiado hablar y charlar con ella. Que ella me pregunte las dudas que tenía y yo hacer mi descargo y devolución. De hecho ella aceptó".





"Quedamos que no íbamos a revelar cosas de la charla. En haras de preservar la información uno trata de no advertir a la otra persona de los pasos que va a dar. Por eso le quedó claro que acá no hubo ni complot ni bajada de línea. Tampoco venganza. Nada. Entiendo su enojo. No fue fácil para ella y lo entiendo", resaltó para finalizar.

Al comenzar la temporada de, panelista del ciclo, contó la información sobre la historia de amor secreta entre