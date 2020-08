Inesperada reacción de Nicole Neumman ante la crítica a Vicky Xipolitakis: "Peor es haberla..."

La protagonista de estos audios no es otra que la mediática Victoria Xipolitakis. El material fue puesto al aire ayer por "Los ángeles de la mañana", programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla del Trece.

Karina Iavícoli, panelista, contó que el dueño de esa despensa de Lanús "se enojó" por los insólitos pedidos de la modelo. "De las necesidades básicas pasó al lujo de una bebida alcohólica de más de 13.000 pesos", indicó Karina.

"Hola. ¿qué tal?, te soy sincera te escribo porque estoy necesitando un par de cosas: canje, publicidad y promoción a tu marca... justamente te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Hagamos lo que mejor podamos y los dos quedemos conformes para que ninguna marca se me ofenda ya que me abonan la publi o me llenan de productos", expresó la reconocida actriz tras hablar en un audio para pedir un canje a un almacén de la zona de Lanús.

LEER TAMBIÉN: El video que confirma la reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Audios completos

Ante la notoriedad del caso, muchos programas se hicieron eco de la noticia, entre ellos, "Nosotros a la mañana".

"Los famosos somos patéticos porque es una cosa general de gente que termina agradeciendo que le mandan un cepillo de dientes", comentó Ariel Wolman.

"¿Por qué patéticos? Yo, a raíz de la crisis que estás atravesando un montón de marcas, les estoy dando una mano y lo hago porque esas empresas necesitan crecer", retrucó Neumann.

"Patético es agarrar un audio de una mujer que es madre de un nene chiquito, a la que el marido no le está pasando alimentos, y viralizar que quiere hacer un canje por alimentos", consideró Wolman.

"La mayoría de los personajes que trabajamos en tele o como modelos tienen a su cuerpo como producto, te usás para vender algo, ese es el trabajo. Y es un ida y vuelta porque el otro, la marca, el supermercado o lo que sea, se beneficia de tu imagen y tu propaganda. Es un trabajo", explicó Nicole.

"Es fuerte escucharla a ella pidiendo el canje, yo no sé si llamaría a una verdulería para pedirle que me mande manzanas a cambio de arrobarlos. No es lo mismo que te lo ofrezcan a que lo manguees. Lo que está mal es que el receptor de ese mensaje lo haga público. Eso es lo peor de todo en esta historia. ¿Por qué escracharla de esa manera?", cerró Nicole Neumann.

LEER TAMBIÉN: Christian Petersen y una revelación inesperada: "Soy un..."