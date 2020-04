La inesperada guerra entre Nicole Neumann y Jorge Rial

A partir de las críticas de Nicole Neumann a Susana Giménez por haber devuelto a la cachorra Rita al criadero después de tenerla unos días porque la mordía mucho, surgió una pelea con Jorge Rial.

“Cuando adoptás un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste, o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? No. Perdón, pero con los animales pasa lo mismo”, dijo Nicole sobre la actitud de Susana.

LEER TAMBIÉN: Susana Giménez en "Intrusos": "Nicole Neumann es una estúpida"

Entonces, el conductor de Intrusos salió a responderle ante la comparación de un hijo con un perro, ya que él es padre adoptivo de Rocío y Morena. “Habló de la devolución del perro, ahí dijo una bestialidad, de ignorante, no de mala, comparando la adopción de un hijo y la devolución (de un perro). Si supieras algunas de esas historias, pensarías un poco más algunas cosas que decís. Sos muy bruta en algunas cosas. Te lo digo con cariño, Nicole, de verdad”, contestó Jorge.

Nicole escuchó al conductor e hizo su descargo desde las redes sin nombrarlo: “Hay gente terrible que no cambia ni en crisis, que ve todo roto y su única forma de vivir es seguir rompiendo, lo hacen porque no tienen paz en la mente, porque no hay amor en el alma, porque tienen agitado el espíritu y rota la empatía”.

LEER TAMBIÉN: Nicole cuestionó a Susana Giménez por devolver al criadero a su perra: "Un animal es como un hijo"