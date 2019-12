La inesperada frase de Nico Occhiato hacia Flor Vigna: "Yo la amo. Pasó algo ayer que..."

Nicolás Occhiato estuvo en "LAM" Y volvió a destacar la persona de su exnovia, Flor Vigna, tras la final del "Súper Bailando".

Sensibilizado por el triunfo, el joven conductor le dedicó profundas palabras a la bailarina. "¿Cómo fue el encuentro con Flor?", le preguntó Mariana Brey a Nico. Y él respondió: "Fue genial, igual a lo que vieron al aire, de mirarnos a los ojos y decirnos cosas muy lindas. Mirarnos a los ojos y vernos reflejados".

Luego, otra de las panelistas del ciclo que se emite por El Trece, Karina Iavícoli, fue por más: "¿Se tiraron un ‘te amo’?".

Y Occhiato lanzó una sorpresiva definición: "Pasó algo ayer que nosotros lo sentimos y que es difícil de exteriorizar, porque es una palabra tan fuerte. Pero creo que entendimos que nos amamos más allá de cualquier vínculo o etiqueta".

"Nos amamos como personas. Es amor, yo la amo. No hay un vínculo, no hay una etiqueta, no sabemos qué carajo va a pasar con nosotros", remarcó Nico.

