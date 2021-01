La inesperada declaración de Cinthia Fernández sobre su situación sentimental: "Me voy a morir virgen"

Tras su separación de Martín Baclini, a Cinthia Fernández no se le conoció nuevo novio.

Y este miércoles, sin filtros para hablar de su intimidad, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) contestó con humor a una pregunta sobre su situación sentimental.

“¿Vas a volver al monasterio?”, fue la pícara consulta de Ángel de Brito, haciendo alusión al tiempo que la modelo y actriz lleva sin tener un romance.

Siguiendo el juego, Cinthia respondió: “Yo me voy a morir virgen. Igual lo bien que estoy, nadie me rompe las que no tengo".

"¿Si me llaman? Sí, me llaman. Hay una persona que es insistente, insistente. No es famosa, pero le digo que ‘no’. No tengo ni ganas para divertirme y tampoco tengo tiempo. Es una persona con varios rubros”, cerró con picardía.

