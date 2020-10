La inesperada confesión de Sol Estevanez sobre la lujosa tarde de compras que pasó con Wanda Nara

Wanda Nara llegó a vivir a París, Francia, junto a sus 5 hijos y su marido Mauro Icardi, que se convirtió en una de las figuras del Paris Saint Germain. Por la pandemia de coronavirus, la rubia estuvo en cuarentena y no pudo al principio hacer vida social pero cuando reabrieron las actividades se junto con Sol Estevanez.

La actriz está viviendo desde hace algún tiempo en la “Ciudad de las luces” con su marido, el polista Mariano "Nito" Uranga, e India, la pequeña hija de ambos. Sol incluyó a Wanda en su grupo de amigas en el que está Natacha Eguía, novia del rugbier Juan Imhoff, y la española Andrea Salas, casada con el arquero Keylor Navas.

LEER TAMBIÉN: Wanda Nara y Sol Estevanez íntimas y compinches en París: tremenda y lujosa tarde de compras

Todas salieron a compras y Wanda las grabó y lo publicó en sus redes. La que llamó la atención fue Sol que se veía completamente desbordada sin saber que elegir y llevarse de una carísima y reconocida marca de ropa.

En una entrevista con “Intrusos”, América, Sol contó si realmente compró todo eso que se probó. “Ese día hizo un reality de mi, muy divertida”.

“El sobre todo lo dejé, era muy caro, la verdad que carísimo”, reveló y agregó: “Yo les llevaba las bolsas chicos. A mi me contrataron de changarín. No, chicos imposible: no me lo permite la religión. Es imposible seguirla”, dijo sobre los costos que paga Wanda por las cosas.

LEER TAMBIÉN: Zaira Nara habló sobre las diferencias que tiene con Wanda : "Si tengo que ubicarla por algo...."