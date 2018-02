Inés Estevez se retractó en su apoyo al actor tira piedras: "No defiendo violentos"

Inés Estevez acompañó el pedido de la Asociación Argentina de Actores que exigía la inmediata liberación de César Arakaki, quien participó en los reclamos por la reforma jubilatoria, pero ante las pruebas que le enviaban sus seguidores, la actriz se retractó.

"Bueno..acabo de comunicarme con gente de la Asociacion Arg de Actores. No pueden decirme si el de la foto es o no la persona en cuestión. Ante esta duda retiro mi posteo. No defiendo violentos. Que todos tengan un juicio justo", publicó Estevez tras las pruebas que le enviaban sus seguidores en las redes sociales, donde se veía al actor con palos peleando contra la policía.

Embed Bueno..acabo de comunicarme con gente de la Asiciacion Arg de Actores. No pueden decirme si el de la foto es o no la persona en cuestión. Ante esta duda retiro mi posteo. No defiendo violentos. Que todos tengan un juicio justo. https://t.co/uM77B1Ilvf — Ines Estevez (@IneEstevez) 31 de diciembre de 2017

La historia comenzó cuando la artista se sumó en sus redes sociales a un pedido de la Asociación Argentina de Actores, que le envió una carta abierta al Juez Federal en lo Criminal y Correccional del Poder Judicial de la Nación Dr. Sergio Torres, exigiendo la liberación de César Arakaki, un afiliado que además es militante del Partido Obrero y que había participado en las violentas marchas cuando se votó en el Congreso por la reforma jubilatoria.

"Hay un actor preso en Marcos Paz. Se llama César Javier Arakari (NdelaR: El apellido correcto es Arakaki) y no lo liberan desde el 18/12. Marchaba junto al Partido Obrero y es anticonstitucional que lo mantengan preso sin más razones que la de haber asistido a una marcha. Vos vas a brindar esta noche. Él no", había escrito Estevez.

Ines