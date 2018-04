Inés Estévez salió en defensa de Juana Viale tras las críticas por Edha: "Que la dejen de joder"

Edha, la primera serie argentina producida por Netflix, debutó el pasado viernes y Juana Viale, quien encarna el rol de Odette, fue destrozada por la crítica en general , la primera serie argentina producida por, debutó el pasado viernes y, quien encarna el rol de, fue destrozada por la crítica en general

"Que la dejen de joder y la dejen ser", sentenció Estévez en el programa radial ​Por Si Las Moscas que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y siguió: "No le presto mucha atención a las críticas pero me parece que estar pendiente de eso acota la libertad expresiva y sin libertad no hay expresividad".

"Nosotros para entrar ahí con la gente de Netflix hicimos todos casting, ellos se fijaron en el peso de la persona y el personaje para la historia", contó Inés, sobre cómo llegaron los actores a Edha.

Y agregó: "Que la gente sepa que a Juana la eligieron los yankees por propio mérito, no por ser la hija o nieta de nadie. Se lo ganó ella por propio mérito. Así que no jodan... que no sean prejuiciosos".

"Juana es una mujer injustamente atacada por los medios, en general. Se la re contra banca. Es una persona con un corazón sano; ella es muy libre y muy consciente, con una búsqueda espiritual, laboral y profesional que la sociedad no se lo perdona porque es mujer, porque si fuera hombre nadie le diría nada", concluyó al respecto, Inés Estévez.