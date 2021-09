Inés Estévez salió al cruce de las medidas de flexibilización sanitarias del Gobierno

El martes, la ministra de Salud de La Nación, Carla Vizzotti, anunciaba que el uso del barbijo dejaba de ser obligatorio en espacios al aire libre y sin gente alrededor en medio de la pandemia.

Además, entre otras medidas, se anunció el regreso del público a las canchas de fútbol con un aforo del 50 por ciento de la capacidad total del estadio.

Luego, ante el revuelo y sorpresa que generó esa medida, la propia Ministra aclaró horas más tarde: "Argentina no está dejando el barbijo, lo único que se hizo fue bajar la obligatoriedad del uso del tapabocas en el aire libre sin gente alrededor".

En este sentido, en la noche del martes la actriz y cantante Inés Estévez cuestionó esta medida del gobierno nacional en plena pandemia.

“Yo no me saco el barbijo ni en pedo y me sigo cuidando. Lavado de manos. Alcohol 70/30. Metro y medio de distancia y todo eso”, señaló la actriz desde Twitter.

Y agregó con fuerza: “En cualquier orden de cosas es mejor el sentido común y la capacidad deductiva que acatar ciegamente cualquier dictamen. Saludos a todes”.

“La mayor demencia es colocar el uso del barbijo en una posición política. Yo antes me lo puse y ahora también. Estoy trabajando en 3 proyectos y mi responsabilidad es preservar la salud de todos los equipos. Un contagiado son 14 días de no filmar. Pilas loco”, subrayó la actriz y cantante.

