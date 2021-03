Inés Estévez habló tras quedarse afuera de la segunda temporada de "Pequeña Victoria": "Cambió el concepto"

Hace unos meses, a través de su cuenta de Instagram, Inés Estevez compartió un posteo junto a sus compañeras de la novela "Pequeña Victoria" (Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio) donde expresó su malestar por quedar afuera de la ficción.

Muy enojada, la actriz explicó que no formará parte de la segunda temporada que se realizará este año e hizo un fuerte descargo dedicado, especialmente, a la producción.

"Bello saber qué Pequeña Victoria está nominada a los premios Emmy. Una pena que en esta segunda parte no me hayan integrado al plan. Hay otros autores, no más casa Diana y no más Selvita. Sabor agridulce. Hasta julio formaba parte de este proyecto. Hasta hace un par semanas, en menor medida, también iba a participar. Súbitamente, ya no", señaló.

Y cuando en Twitter una seguidora le consultó si no seguirá formando parte de la novela, Inés volvió a expresar su indignación. "No. Me volaron. Pero antes me tuvieron un año esperando y diciéndome que se hacía la segunda temporada. Que no agarre otros trabajos y blá. Hermoso todo", indicó.

Ahora, mientras se prepara para regresar al teatro de la mano de José María Muscari con "Redes, viví tu experiencia", la actriz volvió a referirse sobre lo que pasó con "Pequeña Victoria 2".

"La iba hacer, pero lo que pasó es que cambió todo. Cambió la autora, cambió el concepto, y todo quedó ahí en la nada", dijo la actriz en diálogo con PrimiciasYa.com.

Por otro lado, Inés habló sobre su regreso a las tablas y señaló: "Es una de las tantas propuestas de José María que tienen una excelencia y una irrupción en todo lo que significa el esquema tradicional del teatro y con una temática que está muy vigente que tiene que ver con el uso del ser humano y las redes".

Sobre su relación con las redes sociales, definió: "Las uso mucho como servicio social y para promover mi trabajo. Además las uso para tratar, desde mi humilde lugar, crear consciencia".

Tras un año complicado por la pandemia, Inés se mostró feliz de poder volver al ruedo: "Con José María hace mucho que veníamos y nunca se nos dio. Cuando me llamó para esto me encantó. Era una asignatura pendiente poder trabajar con él. Hace un mes volví con la música, este año estuve con las clases online y me faltaba la actuación, por suerte acá estamos, estoy muy contenta".

