Inés Estévez enojada con el chiste “machista” de Sendrá: "Gente que piensa como vos viola, empala y asesina"

Desde su columna diaria de Clarín, Sendra realizó una historieta buscando hacer humor sobre la ocupación de mujeres en puestos líderes dentro de empresas.

El humorista, entre su diálogo, escribió: "Será obligatorio que antes de cada reunión se hable de Clooney, tampones y dietas",y esto gustó muy poco, sobre todo al ala feminista de las redes que salieron a pedirle que se “deconstruya”.

Inés Estévez se sumó al repudio y lo invitó a pedir disculpas, algo que ante tanto repudio terminó haciendo el humorista en una carta que también tuvo sabor a poco, y le dijo que sería importante que tome charlas informativas.

"Me parece que Sendra debería pedir disculpas y si es posible recibir unas charlitas informativas. Gente que piensa como vos viola, empala y asesina niñas y mujeres Sendra. Volvé a nacer", expresó en Twitter la actriz, que no dudó en enumerar cuestiones que suceden en nuestra sociedad.

Así fue como el humorista explicó su chiste pero, al explicar su visión y no retractarse, no cayó muy bien entre sus seguidoras incluso sus compañeras mujeres del diario.

“Feministas del mundo uníos, o unías, o uníes, o unúos, uníis, uníxs o uní@s... o qué se yó!; se me acaban las vocales, las vocalas y los etc. Lo cierto es que vivimos en un tiempo en que la tolerancia no reina tal vez porque los reinados no son democráticos y tampoco es presidente/a/i/o/u/x/@ porque los presidentes a veces no se sabe bien para qué sirven”, comenzó.

“Feministas no os preocupeis por mí pero seamos claros. Ustedes son feministas y yo soy lo que puedo, algo que no tiene título, algo difuso, entre un pasado que no pasa y un presente que no entiendo. Pero en mi descargo puedo decir que soy producto de una época en la que se respetaba a las personas, fueran o no mujeres”, escribió en otro párrafo.

