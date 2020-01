Indignada: Eugenia Tobal recibió un mensaje muy agresivo por compartir fotos con su hija y lo mostró

Una mujer le envió un texto a la actriz porque no le gusta como lleva la maternidad. Eugenia se enojó y la escrachó en las redes. Enterate.

Eugenia Tobal está muy feliz con la llegada de su primera hija Ema. Desde que nació todas sus redes se llenaron de momentos tiernos junto a su hija y a su pareja, Francisco García Ibar.

Pero parece que no a todo el mundo enternecen esas imágenes si no que hay personas que le generan enojo y deciden escribir y mandar mensajes agresivos. Entre que le da el pecho a su hija y descansa, Eugenia suele revisar lo que le mandan sus seguidores y encontró, entre ellos, uno muy desubicado. Indignada, la actriz que la actriz decidió no dejarlo pasar y mostrarlo en sus redes.

"Te dejo de seguir porque me parecés una boluda total. ¿Vos te creés que sos la única mujer que parió? Tenés más mierd... con tu maternidad! Dedicate a ser buena madre y no rompas con tus videos que aburren. Si sos así con tu pareja, creo que te dejará en cualquier momento por ser tan patética con tu maternidad. Cuida lo que tenés, no seas boluda, patética y creída", decía el mensaje.

"Qué genial recibir este tipo de mensajes, y de una mujer... Trato de entender qué es lo que más le molesta. Que yo sea muy boluda con mis historias, que me cuide después de haber parido... ¿Y lo de mi pareja? No lo comprendo. Así estamos, muchachas", intentó analizar Eugenia.

