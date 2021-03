Vanesa Wasinger, ex del hijo de Martín Redrado, dio detalles de la mala relación con Luciana Salazar: "Tomás siempre la trató de gato"

"Tomás tiene que tener parejas que su papá apruebe. De hecho, a mi no me eligió pero terminamos porque yo no le caía bien al padre... no le gustaba que diera notas y saliera en los medios... justo él, que no es ejemplo de nada", señaló este lunes Vanesa Wasinger, ex novia de Tomás Redrado durante una entrevista en "LAM".

La modelo y el hijo del economista se separaron en 2018 en medio de un escándalo. Ella había contado públicamente que Redrado había hecho 'hasta lo imposible' por separarla de su hijo. "Me discrimina por ser moldeo, estudiar teatro y estar expuesta", indicaba.

Invitada al ciclo de Ángel de Brito para hablar del nuevo escándalo entre Martín Redrado con Luciana Salazar y el cruce mediático que la rubia tuvo con el hijo de su pareja, Vanesa señaló. "La realidad es que Tomás siempre la trató de gato a Luciana Salazar... la responsabiliza porque según él, sus padres se separaron por culpa de ella".

Luego, arrojó: "Entre Tomás y su papá hay un vínculo de mucha agresividad... algo así como 'si no hacés esto, te desheredo y tenés que ir a trabajar'. Él los quiere manejar con su dinero".

Y agregó: "Él elige las novias de Tomás porque sino, le dice que lo deja sin plata. Desde siempre fue así. A mí no me eligió pero sí sé por él que antes estuvo como un año con una chica de la facultad, que era Colombiana y que me dijo que la tuvo que dejar al año porque a su papá no le gustaba".

"Le metía cosas en la cabeza, por ejemplo, Tomás venía a mi departamento y me preguntaba todo el tiempo si tenía cámaras o lo estaba filmando... Yo la pasé mal, muy pero muy mal. Me da bronca... mi relación terminó y yo quedé estresadísima. Tomás sabe que todo es una locura y se aleja de la gente porque su padre lo dice", cerró Vanesa.

La increíble y sensual producción artística de Vanesa Wasinger

A sus 29 años, Vanesa Wasinger está apostando todo lo que se propuso cuando arrancó en el mundo del modelaje. Tenía solo 14 años y un gran sueño: brillar como modelo. Algo que sus padres no terminaban de aceptar en ese momento, en el que arrancó a posar para campañas de marcas locales.

En exclusiva, te adelantamos la increíble producción que realizó hace pocas horas con Chris Beliera.

Nació cerca de Rafaela, ciudad santafesina y fue allí donde a esa edad la llamaron para hacer una campaña de ropa y carteras de cuero. Desde entonces con el paso del tiempo fue afianzando su carrera: viajó a Rosario, estudió Relaciones Públicas y se mudó a Buenos Aires, donde trabajó para la agencia de Leandro Rud.

“Fue una muy linda experiencia. Viajé por todo el país y trabajé en varias campañas y desfiles”, contó Vanesa. A los pocos años, le surgió la oportunidad de trabajar en Estambul, a sus 19, y su próximo destino es Estados Unidos.

"Mandé las fotos a la agencia Ford Models y quedamos en reunirnos para continuar mi trabajo allá”, contó. Y agregó: "Igualmente, mi plan es ir y volver”.

La pandemia demoró su proyecto de concertar este nuevo objetivo que seguramente muy pronto lo hará. Como les pasó a todos, Vanesa tuvo que acostumbrarse y frenar. Fue momento de quedarse en casa y posponer el viaje a Estados Unidos.

Vanesa hace una dieta sana, cocina mucho más desde que empezó la cuarentena, basada en proteínas y sin harinas ni azúcar. Mantuvo el cuidado de su piel y continuó haciendo deporte. “Estos meses que los gimnasios estuvieron cerrados, me compré accesorios para hacer deporte y fui mi propia entrenadora”.

Con ganas de seguir afianzándose el camino que eligió, Wasinger confió uno de sus mayores deseos: “Tengo esperanzas de que este país vuelva a crecer en el ámbito de la moda, como hace tiempo atrás”. Aunque también aseguró: "En el mundo del modelaje hay hombres que superan a las mujeres en cuanto a histeria, ojalá eso cambien también".