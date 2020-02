La increíble historia de Coco Sily: el divorcio se lo llevó adelante la pareja de su ex mujer

El actor contó que se llevaba tan bien con su ex que la pareja de ella, que era abogado, le llevó adelante el trámite de separación.

Coco Sily contó una increíble historia en "Divina comida", Telefe, al recordar cuando el divorcio se lo llevó adelante quien era la pareja de su ex mujer, que era abogado.

"Mi ex mujer es mi amiga. El fin de semana comimos mi acá. Esto lo conté mil veces: el abogado que a mí me representó en mi divorcio fue el novio de ella", explicó el actor.

Y agregó: "Un año y medio, dos, de separados dijimos de hacer los papeles de separación".

"Yo no tenía un mango y no conocía ningún abogado. Le dije: tu novio es abogado, que me represente él", amplió Coco.

"Y el que me representó a mí en mi divorcio fue el novio de ella", finalizó, ante la sorpresa de los presentes en la mesa.