La increíble anécdota del debut televisivo de Sergio Gonal con Mauro Viale

Sergio Gonal estuvo como invitado el miércoles a "Los Mammones", América, y contó su increíble manera de llegar por primera vez a la televisión con Mauro Viale en ATC.

"¿Cómo buscaba uno en Mar del Plata trabajo siendo desconocido? Yo me mandaba, preguntaba por el dueño del lugar y decía que era Sergio Gonal, me decían que estaba ocupado", recordó el humorista en charla con Jey Mammon.

Y siguió sobre aquella incansable búsqueda: "Entonces me inventé un padrino, Cacho Di Paolo, que era un nombre que me decía mi viejo, yo ni sabía ni quién era. Y ahí me dejaban los dueños del lugar".

"Cuando vine acá la estrategia era parecida. Me mandé al programa de Mauro, cuando me ve el productor no sabía ni quién era, yo saludaba a todo el mundo", comentó Sergio, causando la risa de todos.

"Lo veo a Mario Torres (productor), le muestro un casette con mis chistes que tenía y me dice: cambiate, vas al aire", finalizó Gonal.

